Новая волна протестов в Албании. Недовольные собрались возле резиденции премьер-министра и кидали коктейли Молотова и петарды.

Новая волна протестов в Албании. Недовольные собрались возле резиденции премьер-министра и кидали коктейли Молотова и петарды. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, передает "Россия 24".Акции протеста проходят в Албании уже два месяца. Демонстранты требуют смены власти. Правительство обвиняют в фальсификации выборов. Протестующие считают, что премьер-министр Эди Рама связан с мафией. Рама эти обвинения, разумеется, отрицает.