С президентом России произошел неприятный инцидент. Во время хоккейного матча Владимир Путин упал на ковровой дорожке.

С президентом России произошел неприятный инцидент. Во время хоккейного матча Владимир Путин упал на ковровой дорожке.Глава страны принял участие в матче Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце "Большой" в Сочи. Он выступил за команду "Легенды хоккея", противником которой стала "Сборная НХЛ". Матч завершился со счетом 14:7 в пользу первого клуба.Во время игры не обошлось без неприятных эпизодов. Когда Владимир Путин объезжал арену, чтобы поприветствовать зрителей, то не заметил, как заехал на красный ковер и упал. Другие хоккеисты поспешили на помощь президенту, однако глава страны смог самостоятельно подняться на ноги и продолжил играть.Материал дополняется.