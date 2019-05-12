Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обвинениями в адрес России. Неожиданное заявление прозвучало через несколько дней после празднования Дня Победы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обвинениями в адрес России. Неожиданное заявление прозвучало через несколько дней после празднования Дня Победы.Лидер рассказал, что два белорусских завода понесли серьезные убытки из-за загрязнения нефтепровода "Дружба". По словам Александра Лукашенко, организации потеряли "сотни миллионов долларов". Точная сумма будет установлена в результате всесторонней проверки.Он заявил, что причиной аварии стала "расхлябанность и разболтанность на территории России". Президент отметил, что стране предстоит компенсировать нанесенный ущерб. "Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит – мы огромные деньги потеряли", – приводит его слова "".Напомним, что 19 апреля Белоруссия обнаружила, что по нефтепроводу "Дружба", следующему из России, идет загрязненная нефть. Транзит был сразу же остановлен на территории страны, а также других государств – Украины, Польши, Словакии, Венгрии.Материал дополняется.