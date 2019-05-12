Актриса отреагировала на критику в Сети. Настасья Самбурская, пытаясь поставить злопыхателей на место, задела балерину Анастасию Волочкову.

Актриса отреагировала на критику в Сети. НастасьяСамбурская, пытаясь поставить злопыхателей на место, задела балерину АнастасиюВолочкову.В личном Instagram артистка опубликовала снимок, где позируетна роскошной яхте. Настасья Самбурская демонстрирует шпагат.Этот кадр стал ответом интернет-обывателям, которые ужеустали от публичных препирательств Самбурской с режиссером Антоном Яковлевым.Именно из-за конфликта с коллегой артистка покинула театр на Малой Бронной, в которомслужила 11 лет. Многим этот скандал напомнил не менее громкий уход из Большоготеатра балерины Анастасии Волочковой в 2003 году. Тогда ситуация тоже вылиласьв публичную плоскость и долго муссировалась в прессе. О своих ассоциациях фолловеры написали Настасье."Стали в последнее время часто говорить, что я веду себя, как Анастасия Волочкова. Неправда. Ничего общего (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отыгралась она на балерине.Отметим, что шутка вызвала неоднозначную реакцию. Злопыхатели не упустили случая облитьгрязью саму артистку, недруги Волочковой, в свою очередь, распекали балерину."Волочкова нервно курит всторонке😁", "А на фото разве не Волочкова?))", "Волочкова тоже говорит что неведет себя как Волочкова)", "Джигурды не хватает😂", "На тебе слишком много одежды😂 До Волочковой))", "Не, вам до Насти ещеооооочень далеко. Думаю, ее уровня пошлости и выльгарщины вы не достигнитеникогда и слава Богу! 🌹🌹🌹", – писали фолловеры под публикацией .