Актриса отреагировала на критику в Сети. Настасья
Самбурская, пытаясь поставить злопыхателей на место, задела балерину Анастасию
Волочкову.
Актриса отреагировала на критику в Сети. Настасья
Самбурская, пытаясь поставить злопыхателей на место, задела балерину Анастасию
Волочкову.
В личном Instagram артистка опубликовала снимок, где позирует
на роскошной яхте. Настасья Самбурская демонстрирует шпагат.
Этот кадр стал ответом интернет-обывателям, которые уже
устали от публичных препирательств Самбурской с режиссером Антоном Яковлевым.
Именно из-за конфликта с коллегой артистка покинула театр на Малой Бронной, в котором
служила 11 лет. Многим этот скандал напомнил не менее громкий уход из Большого
театра балерины Анастасии Волочковой в 2003 году. Тогда ситуация тоже вылилась
в публичную плоскость и долго муссировалась в прессе. О своих ассоциациях фолловеры написали Настасье.
"Стали в последнее время часто говорить, что я веду себя, как Анастасия Волочкова. Неправда. Ничего общего (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отыгралась она на балерине.
Отметим, что шутка вызвала неоднозначную реакцию. Злопыхатели не упустили случая облить
грязью саму артистку, недруги Волочковой, в свою очередь, распекали балерину.
"Волочкова нервно курит в
сторонке😁", "А на фото разве не Волочкова?))", "Волочкова тоже говорит что не
ведет себя как Волочкова)", "Джигурды не хватает😂", "На тебе слишком много одежды😂 До Волочковой))", "Не, вам до Насти еще
ооооочень далеко. Думаю, ее уровня пошлости и выльгарщины вы не достигните
никогда и слава Богу! 🌹🌹🌹", – писали фолловеры под публикацией .