Появилась информация, будто отец победивший в 6-м сезоне Голос.Дети дочери Алсу Микеллы Абрамовой пытается засекретить результаты расследования, который ведет Первый канал. Ян Абрамов в связи с этим выступил с официальным заявлением.

Появилась информация, будто отец победивший в 6-м сезоне "Голос.Дети" дочери Алсу Микеллы Абрамовой пытается засекретить результаты расследования, который ведет Первый канал. Ян Абрамов в связи с этим выступил с официальным заявлением.Отец юной исполнительницы рассказал, что никто из членов семьи не обращался с просьбой ни к голландской организации Talpa, владеющей правами на проект "Голос.Дети", ни к другим организациям и лицам, которые связаны с шоу."Данная информация является ложной, представляет собой "фейк-ньюс" с целью оказания давления на психологическое состояние малолетного ребенка и манипулирования общественным мнением", – сообщил бизнесмен Ян Абрамов в интервью корреспонденту "Дни.ру".Ранее стало известно о том, что эксперты Group-IB и сотрудники компании Talpa отказались обнародовать промежуточные итоги проверки итогов голосования. Некоторые СМИ написали о том, что отец Микеллы Абрамовой связался с представителями организаций и потребовал засекретить информацию.Напомним, что дочь певицы Алсу стала победительницей шестого сезона проекта "Голос.Дети". Она набрала 56,5% голосов. Второе место занял исполнитель Максим Ержан, получивший 27,9%. В тройку лидеров также вошел юный певец Валерий Кузаков. Он набрал 15,6% голосов.В начале мая жители Башкирии назвали решение перепроверить итоги голосования шоу "Голос.Дети" оскорбительным. Они заявили, что Микелла Абрамова заслуженно получила такое большое количество голосов.