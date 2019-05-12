Известный российский журналист ушел из жизни 9 мая. Дата похорон пока остается неизвестной из-за вражды родственников Сергея Доренко.

Известный российский журналист ушел из жизни 9 мая. Дата похорон пока остается неизвестной из-за вражды родственников Сергея Доренко.Конфликт возник между молодой женой журналиста и его дочерьми от первого брака. Вдова настаивает на том, чтобы главного редактора радиостанции "Говорит Москва" кремировали. Наследницы Сергея Доренко выступают против такого решения. Они хотят, чтобы мужчину похоронили в гробу.Девушки выдвинули неожиданную версию смерти отца. По их мнению, телеведущего могли отравить, и кремация поможет скрыть следы преступления. Супруга журналиста пока никак не прокомментировала это заявление.Материал дополняется.