Водитель автомобиля «Донг Фенг», следуя по проезжей части Калужского шоссе, из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем «Киа»...

Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб человек.Установлено, что водитель автомобиля «Донг Фенг», следуя по проезжей части Калужского шоссе, из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем «Киа», в результате которого автомобиль «Киа» столкнулся с прицепом грузового транспортного средства, двигающегося в попутном направлении.В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля «Киа», жительница столицы 1960 г.р., от полученных травм скончалась на месте, водитель иномарки госпитализирован.Водитель автомобиля «Донг Фенг», 26-летний приезжий мужчина, был задержан сотрудниками полиции в порядке ст. 91 УПК РФ.Следствием УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53