Злоумышленники были задержаны полицейскими около одного из домов на Кастанаевской улице при попытке поместить наркотическое средство в тайник...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали ранее судимую 40-летнюю женщину и 44-летнего мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – героина.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что данные граждане могут быть причастны к распространению запрещенных средств и веществ через закладки на территории Московского региона.Подозреваемые были задержаны около одного из домов на Кастанаевской улице при попытке поместить наркотики в тайник. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у задержанных свертки с неизвестным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, массой около 9 граммов.При обследовании квартиры злоумышленницы в различных емкостях полицейские обнаружили свертки с веществом в виде порошка и комков, общей массой около 280 граммов. Согласно результату исследования части изъятого оно является наркотическим средством – героином, массой более 60 граммов. Остальное вещество направлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.Следствием ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве