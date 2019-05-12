Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший министр финансов страны Александр Данилюк считает, что исполнить решение суда о незаконности национализации Приватбанка и его возвращении бывшим собственникам невозможно.

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший министр финансов страны Александр Данилюк считает, что исполнить решение суда о незаконности национализации "Приватбанка" и его возвращении бывшим собственникам невозможно."Нет практического способа совершить полную реституцию "Приватбанка" и вернуть его предыдущим собственникам", — заявил Данилюк, слова которого приводит РИА Новости.При этому экс-министр финансов указал, что бывшие собственники и сами поняли, что вариант с возвращением "невозможен с практической точки зрения", и поэтому выбрали вариант компенсации. Он добавил, что за судебное решение о компенсации прежним собственникам "Приватбанка" или возврат им кредитного учреждения вынуждены будут заплатить украинские налогоплательщики.Основным владельцем "Приватбанка" до его национализации в конце 2016 года был бизнесмен Игорь Коломойский. Он обратился с иском по этому поводу, и суд в Киеве признал национализацию "Приватбанка" незаконной. Судьи постановили признать недействительным договор купли-продажи банка. Сейчас Минфин и Нацбанк Украины готовят апелляцию на это решение.Действующие президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что возвращение "Приватбанка" Коломойскому угрожает стране дефолтом и экономическим кризисом.