Фигуристка рассказала, что спасла маму от смерти. Ирина Слуцкая помогла родительнице в борьбе со страшным недугом.

Фигуристка рассказала, что спасла маму от смерти. ИринаСлуцкая помогла родительнице в борьбе со страшным недугом.Известная спортсменка стала гостем программы "Секрет намиллион" телеканала НТВ. Ведущей проекта Лере Кудрявцевой Ирина Слуцкаяповедала, как в 2003 году испытала настоящее потрясение.Тогда накануне соревнований в Санкт-Петербурге родительницазвезды спорта пожаловалась на самочувствие. Ирина предложила маме разделить сней гостиничный номер. В три часа ночи Слуцкая услышала настойчивый стук в стену.Оказалось, что у матери фигуристки начались судороги. Знаменитость вызваласкорую помощь. Прибывшие медики остановили пену изо рта и попытались вернутьженщину в сознание.После госпитализации у родственницы Ирины диагностировалиинсульт. Врачи начали лечение, однако лучше женщине не становилось. Доктора обнаружилипочечную недостаточность."У нее отказали обе почки. Они ссохлись до такой степени,что на УЗИ их даже не нашли", – рассказала .Позже фигуристка узнала, что решение оставить маму в номерев ту роковую ночь, буквально спасло той жизнь. Родительница спортсменки была наволосок от смерти. Женщине пришлось перенести четырепересадки почек. Донорские органы либо не приживались, либо не функционировалидолго.Сейчас с матерью все в порядке. Однако звездаспорта все еще не может спокойно вспоминать о пережитом ужасе.