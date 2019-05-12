При столкновении двух автомобилей на 153 километре трассы М8 Холмогоры в Переславском районе Ярославской области погибли четыре человека и один пострадал.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что при столкновении двух автомобилей на 153 километре трассы М8 "Холмогоры" в Переславском районе Ярославской области погибли четыре человека и четверо пострадали.Всего в двух легковых автомобилях — Toyota и "ВАЗ-2105" — находились восемь человек, сообщает РИА Новости. По некоторым сведениям, среди пострадавших — ребенок.Чтобы возобновить движение на дороге, к ликвидации последствий дорожного происшествия были привлечены 7 единиц техники и 21 человек.