Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин поделился впечатлениями от вызова в сборную России на чемпионат мира по хоккею с шайбой, который в настоящее время проходит в двух городах Словакии – Братиславе и Кошице.

Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин поделился впечатлениями от вызова в сборную России на чемпионат мира по хоккею с шайбой, который в настоящее время проходит в двух городах Словакии – Братиславе и Кошице."Сложно ли было ждать попадания в заявку? Некоторые ребята еще до сих пор ждут. Но это того стоило, – приводит слова Телегина пресс-служба ФХР. – Сыграть с лучшими мировыми хоккеистами на одном льду – большая честь. Я рад, что попал в заявку, уже завтра буду на площадке".Телегин рассказал о том, каково это было смотреть матч с Норвегией с трибун: "каждому было бы тяжело, даже болельщикам. Всем хочется выйти и помочь команде. Нервов тратится даже больше, чем на льду. Самое главное – что мы выиграли".Напомним, в минувшем сезоне Телегин в составе ЦСКА стал победителем Кубка Гагарина. На счету 27-летнего форварда 22 (6 шайб + 16 передач) очка в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он набрал 3 (1+2) балла за результативность.