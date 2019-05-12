Популярная телеведущая обратилась к злопыхателям на странице в Instagram. Регина Тодоренко попросила пользователей больше не писать ей гневные комментарии.

Популярная телеведущая обратилась к злопыхателям на странице в Instagram. Регина Тодоренко попросила пользователей больше не писать ей гневные комментарии.В посте, опубликованном несколько часов назад, звезда рассказала, что стала просыпаться в 6 утра. Благодаря такому режиму она успевает сделать много дел, в том числе и изучить комментарии поклонников в микроблоге.Регина Тодоренко поблагодарила подписчиков, которые оставляют теплые и добрые комментарии, и осудила пользователей, которые устраивают "эпистолярные конфликты" под ее фотографиями. Телеведущая добавила, что старается найти даже в самом негативном замечании позитивное послание."Ведь я знаю, что некоторые из вас совсем не хотят меня обидеть, не хотят обидеть моих поклонников, просто их так научили родители высказывать свое мнение (иногда грубо, иногда неприятно и зло)", – поделилась своими мыслями артистка.Телеведущая отметила, что за свои 28 лет успела повидать много: убийство из-за наркотиков, воровство на улицах города Йоханнесбурга в ЮАР, гибель младенцев от рака, а также кровожадных жителей панамских трущоб, которые готовы пойти на преступление ради сланцев известного бренда. И такие ужасы волнуют больше, чем гневные комментарии пользователей в социальных сетях."Грубые слова в комментариях меня априори не могут задеть, а лишь вызывают жалость к таким людям. Очень хочется, чтоб у людей, которые пишут гадости, тоже появился свет в душе и огонь в сердце", – заключила звезда.