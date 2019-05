Если Китай хочет избежать серьезных для себя последствий введения тарифов на экспорт своих товаров в США, то ему следует заключить торговое соглашение сейчас, а не после 2020 года, заявил президент США Дональд Трамп.

Если Китай хочет избежать серьезных для себя последствий введения тарифов на экспорт своих товаров в США, то ему следует заключить торговое соглашение сейчас, а не после 2020 года, заявил президент США Дональд Трамп.В своем Twitter Дональд Трамп подчеркнул, что если переговоры состоятся во время его второго срока, то сделка для КНР будет намного хуже, поэтому для китайцев, по мнению Трампа, было бы мудрее действовать сейчас.I think that China felt they were being beaten so badly in the recent negotiation that they may as well wait around for the next election, 2020, to see if they could get lucky & have a Democrat win — in which case they would continue to rip-off the USA for $500 Billion a year....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2019По его словам, Китай скорее всего полагает, что после поражения на недавних переговорах ему следует дождаться следующих выборов в США в 2020 году в надежде, что ему повезет, и победят демократы.9-10 мая в Вашингтоне прошел очередной раунд американо-китайских переговоров по торговым разногласиям, который завершился без подписания соглашения. В Вашингтон прилетала делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ. В итоге ее и обвинили в срыве почти готовых договоренностей.Мол, представители Поднебесной вычеркнули из 150-страничного проекта соглашения важные для США пункты. Речь шла о защите прав на интеллектуальную собственность и неготовности Китая отказаться от государственных субсидий для своих компаний. Из КНР после американского демарша, конечно, пообещали свой ответ, но дверью не хлопнули.Представитель КНР подтвердил, что в ответ на повышение американских пошлин Китай будет вынужден принять соответствующие ответные меры, хотя и выразил надежду на то, что Вашингтон в этом вопросе будет проявлять сдержанность.