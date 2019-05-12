Турецкий посол в Софии в понедельник, 13 мая, вызван МИД Болгарии. Он должен будет дать объяснения по поводу своего высказывания о необходимости обеспечить изучение в стране турецкого языка как иностранного. Соответствующее распоряжение дала вице-премьер и глава болгарского МИД Екатерина Захариева.

Турецкий посол в Софии в понедельник, 13 мая, вызван МИД Болгарии. Он должен будет дать объяснения по поводу своего высказывания о необходимости обеспечить изучение в стране турецкого языка как иностранного. Соответствующее распоряжение дала вице-премьер и глава болгарского МИД Екатерина Захариева.Внешнеполитическое ведомство Болгарии высказывание посла Турции удивило. Там заявили, что оно выглядит "как обескураживающее", поскольку болгарское правительство никогда не препятствовало изучению иностранных языков. Турецкий изучается в школах, так же, как и английский, французский, китайский, русский и другие языки."Высказывание посла Турции, соседнего и партнерского государства, не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться наши добрососедский и партнерские отношения", — отмечается в сообщении пресс-службы болгарского МИД, выдержки из которого приводит ТАСС.