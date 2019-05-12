Украинский оператор нефтетранспортной системы Дружба — АО Укртранснафта — возобновил транзит нефти по магистральному нефтепроводу в страны ЕС. Это произошло после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные анализы и подтвердили готовность принимать поступающую нефть.

Украинский оператор нефтетранспортной системы "Дружба — АО "Укртранснафта" — возобновил транзит нефти по магистральному нефтепроводу в страны ЕС. Это произошло после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные анализы находящейся в трубопроводе нефти и подтвердили готовность ее принимать, сообщила пресс-служба компании. Транзит нефти возобновился в субботу, 11 мая, в 14:35, пишет "Интерфакс".Между тем оператор белорусского участка "Дружбы" — ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — уведомил российскую компанию "Транснефть", что готов увеличить объемы транзитной прокачки нефти. В белорусской компании сообщили также, что, кроме отгрузки на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, продолжается прокачка нефти по одной из ниток магистрального нефтепровода в украинском направлении.Лаборатория ОАО "Гомельтранснефть Дружба" отбирает пробы из каждой партии поступающей российской нефти, проводит их анализы (как мгновенные, так и интегральные — многократные на протяжении суток) и заявляет, что вся поступающая нефть соответствует ГОСТу.В свою очередь концерн "Белнефтехим" (регулятор отрасли в республики) и его организации с участием независимых экспертов ведут работы по оценке ущерба, причиненного белорусской стороне из-за поступления по "Дружбе" "грязной" нефти, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концерна.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, со своей стороны, что ему понравилась жесткая реакция российского коллеги Владимира Путина на ситуацию с некачественной нефтью в "Дружба". "Мы разговаривали в Пекине с Путиным о том, что виновные. И он молодец, он очень жестко на это отреагировал, как никогда жестко", — цитирует слова Лукашенко госагентство БелТА. Белорусский лидер добавил, что Путин подключил к поиску виновных ФСБ РФ, в результате виновные быстро были найдены и теперь должны ответить за случившееся.Проблемы с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по "Дружбе", возникли во второй половине апреля. В ней было обнаружено повышенное содержание хлоридов. В результате прием нефти, поступающей по системе магистральных нефтепроводов, остановили Белоруссия, Украина и Польша, через которые нефть идет транзитом в другие европейские страны. О ситуации было доложено президенту РФ, выяснилось, что в "Дружбу" заливали некачественную нефть, чтобы скрыть хищения. В результате виновные установлены, по этому делу задержаны четыре человека. Качественная нефть начала поступать по "Дружбе" в начале мая.