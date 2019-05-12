Украинские военнослужащие в Донбассе отказались идти на боевую операцию в составе диверсионно-разведывательной группы на территорию ДНР и застрелили своего командира, который угрозами пытался заставить их выполнить приказ.

Украинские военнослужащие в Донбассе отказались идти на боевую операцию в составе диверсионно-разведывательной группы на территорию ДНР и застрелили своего командира, который угрозами пытался заставить их выполнить приказ.По словам официального представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова, офицеру 88-го батальона 35-й бригады капитану Голику было приказано осуществить боевую вылазку, но его подчиненные отказались это делать, мотивируя это результатом прошлой провальной вылазки и потерей личного состава, передает РИА Новости.И в ходе словесной перепалки, после того как капитан перешел к угрозам военным трибуналом и тюремным заключением, один военнослужащий выстрелил в своего командира из автомата. Впоследствии смерть капитана была представлена как боевая потеря в результате обстрелов со стороны ДНР.Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках отметили пятилетнюю годовщину референдумов о независимости. В столице ДНР в праздничном митинге участвовали около 40 тысяч человек.Как заявил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, киевская "партия войны" не оставила жителям Донецка и Луганска другого выбора, кроме самостоятельности и самозащиты, и никакой капитуляции Донецка и Луганска "не будет и быть не может".Разрешение конфликта на Украине и нормализация отношений киевских властей и народных республик, по его словам, возможны только в ходе прямого диалога между Киевом и Донбассом.