К участию в мероприятии привлекли юных инспекторов дорожного движения.

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Бахус» сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с юными инспекторами дорожного движения из школы № 7 провели акцию «Сохрани жизнь! Сообщи о пьяном водителе в полицию».Цель мероприятия - профилактика дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, привлечение подрастающего поколения к гражданской активности, к здоровому образу жизни.Во время акции сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами провели разъяснительные беседы с участниками дорожного движения на тему недопущения управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.Участники акции вручили водителям памятки и буклеты, в которых напомнили о влиянии алкоголя на организм человека за рулем, последствиях нетрезвого вождения и обязанности по соблюдению правил дорожного движения. Кроме того, водителям и пешеходам были вручены тематические листовки с контактными телефонами, по которым можно сообщить о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.