На отдельные районы Краснодарского края обрушилась непогода, передает канал Россия 24.

На отдельные районы Краснодарского края обрушилась непогода, передает канал "Россия 24".Во второй половине дня в станице Каневской прошел сильный ливень с градом. Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.Непогода уничтожила часть посевов, повреждены автомобили.Стихия обрушилась также на Кореновский, Усть-Лабинский и Белореченский районы.В региональном МЧС предупредили о дожде с грозами до 12 мая. Также ожидается сильный ветер до 14 метров в секунду.