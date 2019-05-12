Семья помощника оперативного дежурного ОМВД России по Камешковскому району чтит память о прадедушке Орехове Александре Трофимовиче.
<a href="https://33live.ru/novosti/12-05-2019-v-ramkax-akcii-ya-pomnyu-ya-gorzhus-sluzhu-rossii-o-svoem-pradedushke-rasskazyvaet-serzhant-policii-aleksandr-zizyulin-iz-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">В рамках акции Я помню. Я горжусь. Служу России! о своем прадедушке рассказывает сержант полиции Александр Зизюлин из Владимирской области</a> - Семья помощника оперативного дежурного ОМВД России по Камешковскому району чтит память о прадедушке Орехове Александре Трофимовиче.
[url=https://33live.ru/novosti/12-05-2019-v-ramkax-akcii-ya-pomnyu-ya-gorzhus-sluzhu-rossii-o-svoem-pradedushke-rasskazyvaet-serzhant-policii-aleksandr-zizyulin-iz-vladimirskoj-oblasti.html]В рамках акции Я помню. Я горжусь. Служу России! о своем прадедушке рассказывает сержант полиции Александр Зизюлин из Владимирской области[/url] - Семья помощника оперативного дежурного ОМВД России по Камешковскому району чтит память о прадедушке Орехове Александре Трофимовиче.