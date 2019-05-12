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<a href="https://33live.ru/novosti/12-05-2019-v-ssha-stolknulis-dve-barzhi-i-tanker-v-vodu-vylilos-9-tysyach-barrelej-nefteproduktov.html" target="_blank">В США столкнулись две баржи и танкер: в воду вылилось 9 тысяч баррелей нефтепродуктов</a> - Недалеко от хьюстонского порта (Техас, США) столкнулись две баржи и танкер. В результате инцидента в воду попало 9 тысяч баррелей (или 1,4 миллиона литров) нефтепродуктов. Ликвидировать утечку пока не удалось, ее причина на данный момент неизвестна.