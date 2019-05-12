Президент США Дональд Трамп заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары в старых добрых США.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории. В своем микроблоге Трамп привел этот "простой способ" избежать пошлин — производить свои товары "в старых добрых США".Ранее по распоряжению Трампа в Америке готовят введение 25-процентных пошлин (вместо 10%) на товары из Китая. "Сегодня по указанию президента Дональда Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 миллиардов долларов", — заявил журналистам представитель США Роберт Лайтхайзер. Детали обещают обнародовать в понедельник, 13 мая.Делегация, приезжавшая из Китая для ведения переговоров, уехала ни с чем. Причем Америка обвинила китайскую сторону в срыве переговоров — представители Поднебесной вычеркнули из 150-страничного проекта соглашения важные для США пункты о защите прав на интеллектуальную собственность и отказ Китая от госсубсидий для своих компаний. Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ, возглавлявший делегацию, уже заявил, что Китай не может себе позволить пойти на уступки по принципиальным вопросам двухсторонней торговли. В ответ на повышение американских пошлин Китай будет вынужден принять соответствующие ответные меры, пообещал Лю Хэ, однако выразил надежду на то, что Вашингтон в этом вопросе будет проявлять сдержанность. Лю Хэ проинформировал, что стороны договорились о продолжении переговоров, на этот раз в Пекине.