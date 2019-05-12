В пресс-службе МЧС РФ сообщили о взрыве бытового газа в жилом двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный Ростовской области.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили о взрыве бытового газа в жилом двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный Ростовской области.Погибли два человека — мужчина и девочка 2010 года рождения. Еще один пострадавший был госпитализирован в центральную районную больницу города Каменск-Шахтинский, передает РИА Новости.В результате происшествия произошло обрушение кровли на площади 50 квадратных метров. Повреждения получили две квартиры, в которых зарегистрированы девять человек.В ГУ МЧС России по Ростовской области рассказали, что на базе местной школы готовится пункт временного размещения, который сможет вместить 50 человек.По данным ведомства, на месте работают 23 единицы техники и 94 человека.