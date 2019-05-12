Юморист Гарик Харламов едко пошутил над телеведущей. Поклонники Ларисы Гузеевой не оценили идею артиста.

Юморист Гарик Харламов едко пошутил над телеведущей.Поклонники Ларисы Гузеевой не оценили идею артиста.Очередным поводом разыграть звезду стал бал Институтакостюма Met Gala. Гарик Харламов использовал фото звезды этого вечера – голливудского певца и актера Джареда Лето, который пришел на мероприятие скопией своей головы.В фоторедакторе Гарик Харламов приделал к артисту лицо Ларисы Гузеевой, а кмуляжу – собственное изображение. Он выложил снимки Instagram.Некоторым интернет-обывателям юмор Харламова пришелся не подуше. Поклонники телеведущей отметили, что своим глумлением артист добивает раздавленную горем звезду.Дело в том, что у Гузеевой сейчас непростой период: она тяжело переживаетсмерть матери. Ведущая призналась, что из-за депрессии ее посещают мысли осамоубийстве. Сейчас Лариса проходит терапию сразу у трехпсихологов.Меж тем были и те, кто остался в восторгеот поста Гарика. "Все таки снесла тебе голову Гузеева. Аккуратнеесо словами😀😀😀 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Она добралась до тебя Гарик🤣😁", "Гарик тебе не пугает что тебе идут длинные волосы", – писалифанаты в комментариях.Отметим, что уже становилась объектом для насмешек в микроблоге артиста. Ранее Гарик Харламов вмонтировал в мультфильм "Простоквашино"и в фильм "Сумерки" кадры из передачи "Давай поженимся", где говоритбранное слово.