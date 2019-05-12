Популярная российская актриса проводит все свободное время вместе со своей наследницей. Однако иногда Елена Захарова все же позволяет себе отдохнуть от родительских обязанностей.

Популярная российская актриса проводит все свободное время вместе со своей наследницей. Однако иногда Елена Захарова все же позволяет себе отдохнуть от родительских обязанностей.Недавно актриса отправилась на отдых Турцию. В один из свободных вечеров она побывала вместе с друзьями на дискотеке в местном клубе. Видеозапись с вечеринки Елена Захарова разместила на странице в Instagram в разделе Stories.В ролике можно увидеть, как актриса двигается под музыку в плохо освещенном заведении. "Пока зайчонок спит", – написала артистка и добавила улыбающийся стикер. Многие пользователи поддержали знаменитость. Они остались довольны тем, что несмотря на съемки и воспитание ребенка Елена Захарова находит время для себя.Напомним, что в декабре 2017 года актриса родила девочку. Имя ребенка знаменитость держит в тайне и не делится с поклонниками подробностями воспитания. Возлюбленный также остается в тени.В прошлом артистка состояла в отношениях с бизнесменом Сергеем Мамотовым. Влюбленные вступили в брак в сентябре 2010 года. Спустя год у пары родилась дочь Анна-Мария. Девочка умерла через восемь месяцев от опасной вирусной инфекции. После трагедии Елена Захарова рассталась с супругом. По словам звезды, вернуться к жизни ей помогла вера в Бога, передает Passion.ru.