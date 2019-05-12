Сообщается, что отношения юмориста и молодой помощницы подошли к концу. Якобы Евгений Петросян свободен для отношений.

Сообщается, что отношения юмориста и молодой помощницыподошли к концу. Якобы Евгений Петросян свободен для отношений.К такому выводу пришли интернет-обыватели проанализировавсоцсети звезды и его фаворитки Татьяны Брухуновой. Поклонники Евгения Петросяназаметили, что девушка в последнее время стала путешествовать в одиночестве. Исходя из этого заявлено о возможном расставании.Майские праздники, например, Евгений Петросян и его 30-летняяпомощница проводят порознь. Комик отправился в Сочи, откуда пишет о своемчудесном настроении. Особо артист впечатлился после посещения парка "Дендрарий"."Аналог ботаническогосада в Ялте. Здесь собрано множество видов растений, создающее большоеразнообразие. Основатель парка великий русский человек – драматург, писатель,издатель, землевладелец С.Н.Худеков… Я брожу по парку, кричат павлины, бегаютстраусы, любуюсь деревьями, цветущим японским садом и вдруг... О, радость!Узнаю, что здесь открыт музей Сергея Николаевича "Вилла Надежда (здесьорфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – пишет довольныйв Instagram.Отметим, что ТатьянаБрухунова компанию звезде не составила. Она ставит "лайки" под публикациями ЕвгенияВагановича, судя по геолокации, из Тулы – родного города. Куда, возможно, отправилась навещатьродных.Напомним, и его молодая фаворитка знакомы уже более 12 лет. Именно Татьянусчитают причиной развода комика с женой Еленой Степаненко. Материал создан на основестатьи .