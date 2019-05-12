Сообщается, что отношения юмориста и молодой помощницы
подошли к концу. Якобы Евгений Петросян свободен для отношений.
Сообщается, что отношения юмориста и молодой помощницы
подошли к концу. Якобы Евгений Петросян свободен для отношений.
К такому выводу пришли интернет-обыватели проанализировав
соцсети звезды и его фаворитки Татьяны Брухуновой. Поклонники Евгения Петросяна
заметили, что девушка в последнее время стала путешествовать в одиночестве. Исходя из этого заявлено о возможном расставании.
Майские праздники, например, Евгений Петросян и его 30-летняя
помощница проводят порознь. Комик отправился в Сочи, откуда пишет о своем
чудесном настроении. Особо артист впечатлился после посещения парка "Дендрарий".
"Аналог ботанического
сада в Ялте. Здесь собрано множество видов растений, создающее большое
разнообразие. Основатель парка великий русский человек – драматург, писатель,
издатель, землевладелец С.Н.Худеков… Я брожу по парку, кричат павлины, бегают
страусы, любуюсь деревьями, цветущим японским садом и вдруг... О, радость!
Узнаю, что здесь открыт музей Сергея Николаевича "Вилла Надежда (здесь
орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – пишет довольный
в Instagram.
Отметим, что Татьяна
Брухунова компанию звезде не составила. Она ставит "лайки" под публикациями Евгения
Вагановича, судя по геолокации, из Тулы – родного города. Куда, возможно, отправилась навещать
родных.
Напомним, и его молодая фаворитка знакомы уже более 12 лет. Именно Татьяну
считают причиной развода комика с женой Еленой Степаненко. Материал создан на основе
статьи .