Актриса Марина Зудина снялась в новом телевизионном проекте. Звезда без стеснения рассказала журналистам об эротических сценах.

Актриса Марина Зудина снялась в новом телевизионном проекте. Звезда без стеснения рассказала журналистам об эротических сценах.Новый возлюбленный артистки всего на несколько лет старше 23-летнего сына Олега Табакова. Марина Зудина сблизилась с молодым мужчиной только в рамках роли. Во время разговора с журналистами звезда отказалась раскрывать имя своего коллеги.53-летняя актриса призналась, что откровенные сцены в новом проекте дались ей нелегко. "Приходилось много шутить, чтобы лежать в кровати и не заснуть. Основную нагрузку в плане эротических сцен взяли на себя другие актрисы", – приводит слова знаменитости НТВ.Марина Зудина добавила, что до сих пор не может оправиться после смерти Олега Табакова. Несмотря на трагедию она с теплом вспоминает своего супруга. "От меня никто не требовал каких-то жертв. Я ни от кого не требовала жертв. Я просто жила светло, счастливо и в любви", – поделилась звезда.Все свободное время артистка уделяет воспитанию детей. Старший сын уже является востребованным актером. Павел Табаков впервые вышел на сцену театра в возрасте 17 лет. Спустя два года он сыграл роль в полнометражном фильме. Сегодня молодой человек получает множество предложений от режиссеров.