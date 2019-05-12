Звезда телестройки пережила страшное. Экс-участница шоу Либерж
Кпадону сейчас находится в медицинском учреждении.
Звезда телестройки пережила страшное. Экс-участница шоу Либерж
Кпадону сейчас находится в медицинском учреждении.
В своем Instagram девушка рассказала, что все майские праздники повела на
больничной койке. По словам бывшей жительницы шоу "Дом-2", на нее зверски набросился
неизвестный, когда она возвращалась поздно вечером из магазина.
"Уже возвращалась домой, как сзади из кустов (я живу в
частном секторе) вылетело какое-то бухое чмо и тупо набросилось на меня😔
Схватил за мой любимый рюкзачок🎒 и швырнул на землю.
Дальше начал отнимать покет с продуктами, хватать, таскать и все я думаю
закончилось бы еще хуже (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. –
Прим. ред.)", – рассказала Либерж Кпадону.
На выручку звезде телестройки пришла бездомная собака, которую
Либерж часто подкармливала. Пес начал "рвать" злоумышленника, чем сильно его напугал.
Спасаясь от зубов пса, мужчина ломанулся через кусты и скрылся из виду.
Кпадону вернулась домой, где ей стало плохо. Она вызвала
скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали звезду "Меня
увезли и выяснилось, что на нервной почве у меня случился еще один приступ
панкреатита🤪", – поведала артистка.
Пока участница телестройки проходит курс
лечения. Произошедшее заставило экс-жительницу пересмотреть свое
отношение к прогулкам по вечерам. Также Либерж Кпадону призвала любить
животных.