Звезда телестройки пережила страшное. Экс-участница шоу Либерж Кпадону сейчас находится в медицинском учреждении.

Звезда телестройки пережила страшное. Экс-участница шоу ЛибержКпадону сейчас находится в медицинском учреждении.В своем Instagram девушка рассказала, что все майские праздники повела набольничной койке. По словам бывшей жительницы шоу "Дом-2", на нее зверски набросилсянеизвестный, когда она возвращалась поздно вечером из магазина."Уже возвращалась домой, как сзади из кустов (я живу вчастном секторе) вылетело какое-то бухое чмо и тупо набросилось на меня😔Схватил за мой любимый рюкзачок🎒 и швырнул на землю.Дальше начал отнимать покет с продуктами, хватать, таскать и все я думаюзакончилось бы еще хуже (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. –Прим. ред.)", – рассказала Либерж Кпадону.На выручку звезде телестройки пришла бездомная собака, которуюЛиберж часто подкармливала. Пес начал "рвать" злоумышленника, чем сильно его напугал.Спасаясь от зубов пса, мужчина ломанулся через кусты и скрылся из виду.Кпадону вернулась домой, где ей стало плохо. Она вызваласкорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали звезду "Меняувезли и выяснилось, что на нервной почве у меня случился еще один приступпанкреатита🤪", – поведала артистка.Пока участница телестройки проходит курслечения. Произошедшее заставило экс-жительницу пересмотреть своеотношение к прогулкам по вечерам. Также Либерж Кпадону призвала любитьживотных.