На этой неделе многие страны Европы будут снимать ограничения по самоизоляции, несмотря на то что сохраняется опасность заражения коронавирусом. Помимо этого, на неделе выйдет важная статистика, а также финансовые показатели крупных компаний. Ниже мы расскажем о главных событиях предстоящей недели.

На этой неделе многие страны Европы будут снимать ограничения по самоизоляции, несмотря на то что сохраняется опасность заражения коронавирусом. Помимо этого, на неделе выйдет важная статистика, а также финансовые показатели крупных компаний.Ниже мы расскажем о главных событиях предстоящей недели.Вторник, 12 мая- Верховный суд США рассмотрит дела о доступе к информации о финансах президента Дональда ТрампаВерховный суд США заслушает три связанных друг с другом дела о финансовой информации президента Дональда Трампа. Политические конкуренты рассчитывают на то, что смогут найти в финансовой информации действующего президента нарушения.- США опубликуют важную статистикуВ частности, выйдут данные по инфляции за апрель. Прогноз: -0,8%. Кроме того, в среду будут опубликованы цены производителей США за апрель.Среда, 13 мая- ОПЕК опубликует ежемесячный обзор по рынку нефти, прогнозы по спросу, оценки объемов добычиСейчас, когда ситуация на рынке нефти сложилась очень непростая и страны ОПЕК были вынуждены заключить соглашение по сокращению добычи, ежемесячные обзоры ОПЕК привлекают повышенное внимание инвесторов, представителей компаний, аналитиков и экспертов.Четверг, 14 мая- Ежемесячный обзор МЭА по рынку нефтиЕжемесячный обзор МЭА по рынку традиционно привлекает внимание всех, кому интересна нефтегазовая отрасль. Эксперты дадут оценку текущему состоянию рынка нефти, а также сделают прогноз относительно развития рынка нефти в будущем.- Экономический бюллетень ЕЦБЕжемесячный отчет ЕЦБ предоставляет доклад о денежном рынке, перспективах роста, тенденциях накоплений и различных экономических вопросах. Этот бюллетень также будет отражать информацию о состоянии экономики в условиях эпидемии коронавируса.- Будут опубликованы финансовые результаты ряда российских компанийВ частности, будут опубликованы финансовые результаты ПАО "Сбербанк" за январь-апрель по РСБУ, результаты АО "Сибур Холдинг", а также результаты ПАО "ФосАгро" за I квартал. Кроме того, ПАО "Роснефть" может опубликовать финрезультаты за I квартал.- Онлайн-встреча с руководителями российских кредитных организацийВ частности, встреча пройдет с участием председателя правления ПАО Банк "ФК "Открытие" Михаила Задорнова, а также председателя правления АО "Райффайзенбанк" Сергея Монина.Пятница, 15 мая- США опубликуют важную статистикуВ частности, будет опубликована такая информация, как розничные продажи за апрель, промпроизводство за апрель. Кроме того, будет опубликован индекс производственной активности Empire State Manufacturing за май, индекс настроений потребителей в мае от Мичиганского университета.- Китай опубликует важную статистику за апрельВ частности, будут опубликованы такие данные, как промпроизводство, а также розничные продажи.- Будет опубликована важная статистика по ЕС и РоссииТак, в пятницу будут обнародованы данные о ВВП еврозоны за I квартал. Кроме того, будут опубликованы данные по торговому балансу РФ за март.