На этой неделе многие страны Европы будут снимать ограничения по самоизоляции, несмотря на то что сохраняется опасность заражения коронавирусом. Помимо этого, на неделе выйдет важная статистика, а также финансовые показатели крупных компаний. Ниже мы расскажем о главных событиях предстоящей недели.
На этой неделе многие страны Европы будут снимать ограничения по самоизоляции, несмотря на то что сохраняется опасность заражения коронавирусом. Помимо этого, на неделе выйдет важная статистика, а также финансовые показатели крупных компаний.
Ниже мы расскажем о главных событиях предстоящей недели.
Вторник, 12 мая
- Верховный суд США рассмотрит дела о доступе к информации о финансах президента Дональда Трампа
Верховный суд США заслушает три связанных друг с другом дела о финансовой информации президента Дональда Трампа. Политические конкуренты рассчитывают на то, что смогут найти в финансовой информации действующего президента нарушения.
- США опубликуют важную статистику
В частности, выйдут данные по инфляции за апрель. Прогноз: -0,8%. Кроме того, в среду будут опубликованы цены производителей США за апрель.
Среда, 13 мая
- ОПЕК опубликует ежемесячный обзор по рынку нефти, прогнозы по спросу, оценки объемов добычи
Сейчас, когда ситуация на рынке нефти сложилась очень непростая и страны ОПЕК были вынуждены заключить соглашение по сокращению добычи, ежемесячные обзоры ОПЕК привлекают повышенное внимание инвесторов, представителей компаний, аналитиков и экспертов.
Четверг, 14 мая
- Ежемесячный обзор МЭА по рынку нефти
Ежемесячный обзор МЭА по рынку традиционно привлекает внимание всех, кому интересна нефтегазовая отрасль. Эксперты дадут оценку текущему состоянию рынка нефти, а также сделают прогноз относительно развития рынка нефти в будущем.
- Экономический бюллетень ЕЦБ
Ежемесячный отчет ЕЦБ предоставляет доклад о денежном рынке, перспективах роста, тенденциях накоплений и различных экономических вопросах. Этот бюллетень также будет отражать информацию о состоянии экономики в условиях эпидемии коронавируса.
- Будут опубликованы финансовые результаты ряда российских компаний
В частности, будут опубликованы финансовые результаты ПАО "Сбербанк" за январь-апрель по РСБУ, результаты АО "Сибур Холдинг", а также результаты ПАО "ФосАгро" за I квартал. Кроме того, ПАО "Роснефть" может опубликовать финрезультаты за I квартал.
- Онлайн-встреча с руководителями российских кредитных организаций
В частности, встреча пройдет с участием председателя правления ПАО Банк "ФК "Открытие" Михаила Задорнова, а также председателя правления АО "Райффайзенбанк" Сергея Монина.
Пятница, 15 мая
- США опубликуют важную статистику
В частности, будет опубликована такая информация, как розничные продажи за апрель, промпроизводство за апрель. Кроме того, будет опубликован индекс производственной активности Empire State Manufacturing за май, индекс настроений потребителей в мае от Мичиганского университета.
- Китай опубликует важную статистику за апрель
В частности, будут опубликованы такие данные, как промпроизводство, а также розничные продажи.
- Будет опубликована важная статистика по ЕС и России
Так, в пятницу будут обнародованы данные о ВВП еврозоны за I квартал. Кроме того, будут опубликованы данные по торговому балансу РФ за март.