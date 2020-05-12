Футболист итальянского клуба Аталанта Андреа Ринальди скончался в возрасте 19 лет от аневризмы мозга. Об этом сообщает пресс-служба команды из Бергамо.

Футболист итальянского клуба "Аталанта" Андреа Ринальди скончался в возрасте 19 лет от аневризмы мозга. Об этом сообщает пресс-служба команды из Бергамо.Накануне юный спортсмен был доставлен в госпиталь после перенесенной аневризмы сосудов головного мозга. Он был помещен в реанимационное отделение интенсивной терапии. Однако медицинскому персоналу спасти юношу не удалось."На футбольном поле ты был последним, кто сдавался. Также ты вел себя и в борьбе за свою жизнь, чтобы не уйти из нее слишком рано. Прощай, Андреа", — написано на официальном сайте бергамасков.Ринальди выступал на позиции полузащитника и защищал цвета молодежной команды "Аталанты", воспитанником которой он и является. В составе команды для игроков, чей возраст не превышает 17 лет, он ранее завоевывал титул чемпиона Италии и выигрывал Суперкубок Италии.