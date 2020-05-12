Более 400 тысяч человек в Крыму выйдут на работу со следующего понедельника, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ограничения по работе предприятий начнут снимать с 18 мая, ношение маски из-за коронавируса станет обязательным с 12 мая.

Более 400 тысяч человек в Крыму выйдут на работу со следующего понедельника, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ограничения по работе предприятий начнут снимать с 18 мая, ношение маски из-за коронавируса станет обязательным с 12 мая.Но до конца в Крыму будет действовать режим самоизоляции.Аксенов в эфире "Крым 24" сообщил, что сейчас в республике работают 193 тысячи человек. Когда к ним присоединяться еще 400 тысяч — будет почти 90% от всех работающих в Крыму.Оставшимся к 1 июня без возможности крымчанам будут предложены меры поддержки. Но чтобы выплачивать каждому из них МРОТ, понадобиться помощь федерального уровня.