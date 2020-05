Американский актер Бен Стиллер переживает тяжелую утрату: скончался его отец Джерри Стиллер. Печальную новость Бен сообщил в Twitter.

Американский актер Бен Стиллер переживает тяжелую утрату: скончался его отец Джерри Стиллер. Печальную новость Бен сообщил в Twitter."Мне грустно говорить о том, что мой отец Джерри Стиллер скончался​​​. Он был отличным папой и дедушкой и самым преданным мужем около 62 лет, – написал артист. – Его будет сильно не хватать".I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5— Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020Стиллеру-старшему было 92 года. Сообщается, что он умер по естественным причинам.Джерри Стиллер известен ролями в сериалах "Сайнфелд" и "Король Квинса". За работу в "Сайнфелде" артист был номинирован на премию "Эмми" в категории "Лучший приглашенный актер в комедийном сериале".