Глава государства объявил о новом пакете беспрецедентных мер поддержки для граждан. Прежде всего они касаются семей с детьми – от новорожденных до 15-летних включительно. Помощь получат десятки миллионов человек, причем некоторые виды выплат начислят сразу за полгода вперед.

Глава государства объявил о новом пакете беспрецедентных мер поддержки для граждан. Прежде всего они касаются семей с детьми – от новорожденных до 15-летних включительно. Помощь получат десятки миллионов человек, причем некоторые виды выплат начислят сразу за полгода вперед, так что в общей сложности на каждого ребёнка выйдет более 30 тысяч рублей.Масштабный комплекс мер по поддержке семей с детьми. Государство уже сделало очень много: предусмотрены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал. Размер такого пособия – 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Эти деньги будут выплачивать 3 месяца с апреля по июнь.Кроме того, по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка положено семьям, где родители остались без работы. Такие выплаты также осуществляются в течение трех месяцев, подчеркнул президент России Владимир Путин. Еще одно решение: если доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, такие семьи смогут оформить выплаты на детей с трех до семи лет включительно. Причем, сделать это можно раньше – не с 1 июля, как предполагалось изначально, а с 1 июня."Обращаю внимание: такие выплаты начисляются, как я и говорил в послании, с начала текущего года. Таким образом, семья, подав заявление, уже в июне разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года, – отметил Путин. – В среднем это 33 тысячи рублей на одного ребенка. И такая семья в дальнейшем будет получать регулярную выплату уже ежемесячно, в среднем по стране это порядка пяти с половиной тысяч рублей на одного ребенка в месяц"."Однако, полагаю, что сегодня и этого недостаточно, – продолжил президент. – В прямой поддержке государства сейчас нуждается значительное большее число семей с детьми, и созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой системы страны и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей".Путин переходит к конкретике и предлагает увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребенком."Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать, – сказал глава государства. – Второе. Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребенка до трех лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много и семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с который введен новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребенка"."В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей. Причем не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом, – подчеркнул Путин. – Таким образом, выплаты по 5 тысяч рублей на ребенка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до 3 лет".Миллионы семей по всей стране внимательно слушали слова президента. Для них подобные выплаты – просто колоссальная поддержка. Марина Шупилова из Новосибирска 2-летнюю дочку воспитывает одна. Работает менеджером клининговой компании."Это очень большая помощь от государства, так как моя официальная зарплата меньше 10 тысяч рублей", – сказала женщина.Еще одна мера поддержки, которая охватывает миллионы семей."С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста, – сообщил Путин. – Я хочу подчеркнуть: сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение – для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны получить все, кто в ней нуждается. Каждая российская семья, в которой растут дети с трех до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи".Такой помощью сможет воспользоваться, например, жительница Самары Татьяна Хужатова. Она работает в туристической сфере – одной из наиболее пострадавших от пандемии. Сыну – 15 лет."Если там, например, порвутся кроссовки или еще что-то, что часто случается в этом возрасте, будет такая возможность хотя бы с этим помочь", – отметила она.Масштаб помощи требует и слаженной работы федеральных и региональных властей."Беспрецедентная, огромная сумма средств и за самое короткое время будет предоставлена – как через материнский капитал, так и через другие инструменты", – отметил глава Татарстана Рустам Минниханов."Выплата на каждого ребенка с трех до 15 лет включительно по 10 тысяч рублей – это достаточно существенная мера для сегодняшнего дня, для той ситуации, в которой находится вся наша страна", – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.Специально ехать для заполнения документов никуда не надо, все можно оформить дистанционно, с помощью портала "Госуслуги" или через отделение Пенсионного фонда начиная уже с завтрашнего дня, 12 мая. И получить 10 тысяч рублей на каждого ребенка – с 1 июня этого года."В общей сложности с учетом сегодняшних и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 миллионов российских детей – от младенцев до учеников школ. Считаю, что именно такими должны быть приоритеты государства, особенно сейчас, когда в первую очередь мы должны заботиться о безопасности людей пожилого возраста и поддерживать семьи с детьми", – заявил президент России.Путин отмечает: органы власти должны осуществить все намеченные выплаты. Так что и контроль за перечислением денег будет крайне тщательный.