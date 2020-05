В столице Афганистана произошел взрыв у входа в больницу. После этого в здание госпиталя ворвались боевики, передает телеканал 1TV со ссылкой на одного из медиков.

В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв у входа в больницу, рассчитанную на 100 коек. После этого в здание госпиталя ворвались боевики и началась стрельба, передает телеканал 1TV со ссылкой на одного из медиков.UPDATE: Police confirm a number of assailants have attacked a hospital in PD 13 of #Kabul, adding police special units have taken position in the area— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) May 12, 2020По данным канала, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Не все работники больницы после взрыва смогли покинуть здание.Источник в сфере безопасности сообщил журналистам, что террористы используют ручные гранаты. На месте происшествия работают полицейские подразделения.В конце марта боевики напали на место богослужения сикхов в Кабуле. Они привели в действие взрывное устройство. Тогда погибли по меньшей мере 11 человек.