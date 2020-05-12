Замглавы администрации Екатерина Демченко будет уволена за нарушение режима самоизоляции на Кубани, написал инста-пост мэр города Игорь Дьяченко.

Замглавы администрации Новороссийска Екатерина Демченко будет уволена за нарушение режима самоизоляции на Кубани, написал инста-пост мэр города Игорь Дьяченко.Это принципиальное решение, подчеркнул Дьяченко, поскольку новость о неподобающем поведении муниципального служащего уже опубликовали новостные паблики. А ведь чиновники не должны подрывать авторитет власти.До этого в местных пабликах и соцсетях была опубликована запись с загородной базы отдыха недалеко от Абрау Дюрсо. На ней видно, как отдыхающая компания жарит шашлыки, игнорируя требования режима самоизоляции. На видео можно узнать и Екатерину Демченко.Накануне в Краснодарском крае продлили режим ограничений до 23 мая. Общее число заразившихся в регионе достигло 2027 человек.