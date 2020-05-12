В Подмосковье расследуют обстоятельства трагедии в Красногорске, где сгорел частный хоспис. Из 29 постояльцев, погибли 9. Столько же пострадали, шестеро - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

В Подмосковье расследуют обстоятельства трагедии в Красногорске, где сгорел частный хоспис. Из 29 постояльцев, погибли 9. Столько же пострадали, шестеро — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Уже известно, что хоспис работал нелегально. Его владелец задержан, а в регионе обещают проверить все подобные учреждения. Что скрывалось за высоким забором арендованного коттеджа?Ночной пожар унес жизни 9 человек. Тяжелобольные, обездвиженные люди — их возраст от 75 до 90 лет — не сумели покинуть горящие помещения. Врачи красногорской больницы продолжают оказывать помощь тем, кто выжил."Девять человек, все женщины, возраст их старше 80 лет. Шесть из них — в реанимации в тяжелом состоянии, три — в крайнем тяжелом на искусственной вентиляции легких", — рассказала Анжелика Евзерихина, заместитель главного врача по медицинской части КГБ №1.Узкая шатающаяся лестница ведет на второй этаж. По проекту здесь должна была быть сауна — и именно отсюда, по данным следствия, начался пожар. Кровати, на которых лежали немощные больные. Полностью обгоревший остов крыши.Как выяснилось, особняк через посредника арендовала некая патронажная фирма "Второй дом". Никаких разрешительных документов для деятельности по уходу за тяжелобольными у нее не было."Больше года организовали этот дом престарелых, стали свозить пожилых людей. Участились сразу поездки реанимобилей и машин ритуальных услуг", — рассказали местные жители.Организатор частного хосписа некто Дмитрий Новиков задержан, его допрашивают. По всей видимости, брать в аренду неспециализированные дома под хоспис или дом престарелых — практика обычная."Спрос на уход за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью значительно превышает предложение. Люди пытаются найти сиделок для своих близких. Понимают, что это не так-то просто, потому что сиделки необученные. Рынок не прозрачен. Они ведут себя очень по-разному. Начинают тогда искать место в каком-то стационаре и достаточно часто обращаются к частному сектору", — рассказала Александра Кузьмичева, координатор благотворительного фонда "Старость в радость".Всего в километре от сгоревшего хосписа у фирмы "Второй дом" по той же схеме работает еще одно подобное заведение. Одни сутки пребывания здесь пенсионеров — от 1500 рублей. Это по официальным данным. По неофициальной информации — от 5000 в сутки. Поэтому этот бизнес очень прибыльный.Сейчас следствие выясняет, почему стариков разместили в сауне. Возбуждено уголовное дело по статье "указание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".