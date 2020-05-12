В России сейчас 221 тысяча 344 инфицированных. Суточный прирост - 11 656 человек, примерно такие показатели держатся уже неделю, так что некоторые специалисты осторожно говорят о выходе на плато.

В России сейчас 221 тысяча 344 инфицированных. Суточный прирост — 11 656 человек, примерно такие показатели держатся уже неделю, так что некоторые специалисты осторожно говорят о выходе на плато.В состоянии премьер-министра Михаила Мишустина наметилась позитивная динамика, об этом сообщили лечащие врачи, но пока он остается в больнице. О перенесенном коронавирусе в легкой форме рассказал и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он уже вернулся к работе.Всего в России проведены более 5 миллионов 600 тысяч тестов, выявляемость высокая, но медики призывают не ослаблять меры предосторожности. С 12 мая обязательно ношение масок и перчаток в большинстве регионов. В МВД предупредили, что гражданам, "бравирующим" нарушением карантинных правил, уже выписывают протоколы об административных правонарушениях, — больше всего в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане. В Москве и области за время майских праздников Росгвардия задержала более 1200 человек за нарушение самоизоляции.Есть новые заражения в региональных стационарах — из-за несоблюдения мер предосторожности. Власти Крыма проводят расследование в сакской больнице — там за сутки заболели 5 врачей и 4 пациента. Тяжелая ситуация и в больнице Владимирской области.С начала апреля здесь лечат инфицированных коронавирусом. Мало того что условия неподходящие, так еще и все это время медперсонал указывал на опасные ошибки. Больных с диагнозом COVID-19 госпитализировали на второй этаж, не останавливая прием в обычное терапевтическое отделение на первом. О том, что необходимы "красная" и "чистая" зоны, руководство больницы, кажется, тоже не знает."Мы жили все в одной зоне – "красной". Никакой зоны отдыха не было предусмотрено. Кто-то жил в своих кабинетах, санитарки, медсестры жили в палатах рядом с больными". – рассказала Нина Рогова, старшая медсестра терапевтического отделения Карабановской городской больницы.Сотрудники постоянно жаловались на отсутствие средств защиты. Одноразовые маски и костюмы просто замачивали в хлорке. Результат — химические ожоги у медсестер.Теперь у нескольких врачей и медсестер тоже подтвержденный коронавирус. Прокуратура проводит проверку действий руководства больницы.А вот о том, как надо заботиться о своих ценных врачах, могут рассказать в томской клинике, где на входе даже установили автомат для обеззараживания."Мы пытаемся минимизировать, снизить практически до нуля риск заноса в клинику любых опасных инфекций", — отметил директор клиники Максим Заюков.В России для заболевших подготовлены уже почти 130 тысяч коек. И это задействованы еще не все мощности.В Воронеже заканчивается строительство госпиталя Министерства обороны на 200 мест. Начатая с нуля стройка завершится уже в конце мая.В целом система здравоохранения с нагрузкой справляется — смертность от коронавируса в России меньше среднемировой.И тем более недопустимы проявления халатности, как на Сахалине, где врачи просто разрешили сходить в магазин четырем десяткам пациентов, возвращавшихся в обсерватор после обследования легких. Нарушение это вопиющее. Виновные будут наказаны.Придется кому-то ответить и за то, что на работу в Петербург из Ленинградской области люди сейчас добираются в переполненных вагонах электричек.Особо строго за санитарными нормами будут следить в регионах, где начинаются первые послабления. В Екатеринбурге уже разрешено работать салонам красоты. Но их тщательно проверяет Роспотребнадзор — измеряют ли бесконтактно температуру и есть ли пятидневный запас масок.Там, где ситуация до сих пор сложная, как в Нижегородской области, четвертом в стране регионе по количеству инфицированных, режим самоизоляции остается строгим. Один из очагов — село Дивеево, где находится крупнейший женский монастырь. В населенном пункте — тотальная дезинфекция. Людей на улицах не встретить.В Челябинской области досматривают всех, кто приезжает в регион. В Саратове проверяют, есть ли у таксистов обязательные антисептики. А многие регионы с 12 мая вводят обязательный масочный режим. В метро Петербурга уже установили автоматы, где можно купить защиту.Одномоментной победы над вирусом не будет — переход к обычной жизни займет какое-то время. И сократить его можно, только соблюдая санитарные правила.