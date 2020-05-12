Московский ЦСКА интересуется защитником бразильского Крузейро Кака. Армейцы готовы приобрести 21-летнего бразильца во время летнего трансферного окна.

Московский ЦСКА интересуется защитником бразильского "Крузейро" Кака. Армейцы готовы приобрести 21-летнего бразильца во время летнего трансферного окна.Карлос Менезес Жуниор, более известный как Кака, второй сезон выступает в составе "Крузейро". ЦСКА присмотрел бразильца еще зимой. Но тогда москвичей не устроила цена — 4 миллиона.Однако во время пандемии коронавируса "Крузейро" готов снизить цену на футболиста вдвое, сообщает "Спорт-Экспресс". Кроме армейцев на Кака претендует "Атлетико Паранаэнсе".