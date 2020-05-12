Сразу два матча чемпионата Белоруссии по футболу на неопределенный срок. Причина - выявление коронавруса у двух игроков.

Сразу два матча чемпионата Белоруссии по футболу на неопределенный срок. Причина — выявление коронавруса у двух игроков.Отложен запланированный на 15 мая матч 9 тура высшей лиги между командами "Минск" и "Неман". Не состоится 16 мая и встреча команд второго дивизиона "Арсенал" (Минск) — ГОБЖД. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Белорусской федерации футбола, решение принято в связи подозрением наличия вируса COVID-19у футболистов "Арсенала" и "Минска".Белоруссия — единственная страна Европы, не прерывавшая футбольный чемпионат во время пандемии коронавируса. В высшей лиге Белоруссии сыграно восемь туров.