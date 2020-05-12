Евросоюз обязательно отреагирует на возможную аннексию Израилем ряда территорий Западного берега реки Иордан, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Евросоюз обязательно отреагирует на возможную аннексию Израилем ряда территорий Западного берега реки Иордан, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано."ЕС много раз говорил, как видит аннексию и что она не пройдет незамеченной. ЕС отреагирует", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 11 мая.Комментируя возможность введения санкций в отношении Израиля, Стано отметил, что страны-члены ЕС в настоящее время ведут дискуссии по этому поводу, пишет ТАСС.Согласно плану мирного урегулирования конфликта, представленному президентом США Дональдом Трампом 28 января и известному как "сделка века", у Израиля появляется возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину.