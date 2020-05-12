Полтора миллиона российских предприятий смогут списать налоги и страховые взносы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к россиянам в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране.

Полтора миллиона российских предприятий смогут списать налоги и страховые взносы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к россиянам в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране. Обращение президента транслировал телеканал "Россия 24".По словам Путина, данная мера будет распространяться на индивидуальных предпринимателей, компании малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей, а также на социально ориентированные некоммерческие организации.Президент сообщил, что с 1 июня начнет действовать новая кредитная программа для предприятий. Если они смогут сохранить не менее 90 процентов рабочих мест, их кредиты и проценты по ним будут списаны."Если занятость будет сохранена на уровне не менее 80 процентов от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему", – продолжил Путин.По его словам, использовать данный кредит можно будет гибко: как на выплаты зарплат работникам, так и на погашение ранее взятого кредита. Путин призвал правительство обеспечить контроль за тем, чтобы кредитные ресурсы шли в первую очередь на выплаты зарплат. Он подчеркнул, что "должны быть полностью исключены разного рода махинации", и призвал правительство внимательно за этим следить."Потенциально эта мера позволит поддержать 7 миллионов рабочих мест", – пояснил Путин. По его словам, сейчас нужно максимально снизить риск дальнейшего роста безработицы в стране."Поэтому уже принятые меры по поддержке экономики, в первую очередь, направленные на обеспечение устойчивости работы предприятий, нужно, безусловно, исполнять", – заявил президент.Глава государства отметил, что в такой программе заинтересованы не только предприятия, но и банки."Конечная ставка для получателя кредита будет льготной – 2 процента. Все, что выше, субсидирует государство. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются, – уточнил президент. – Кроме того, на 85 процентов кредит будет обеспечен государственной гарантией".Глава государства напомнил, что налоговые платежи за второй квартал 2020 года, кроме НДС, будут полностью списаны для некоторых отраслей. Он напомнил, что предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев. После они смогут погасить их плавно в течение года."Но только простого переноса фискальных платежей на будущий период сегодня явно недостаточно, – добавил Путин. – Поэтому предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать".Ранее 11 мая Путин сообщил, что сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни в стране, он принял решение о новом пакете мер по поддержке россиян и экономики на фоне пандемии COVID-19.