Зулейха открывает глаза стал очень резонансным проектом, о нем много спорили. Как живется актеру, исполнителю одной из главных ролей Евгению Морозову в атмосфере такого внимания? Об этом сам артист рассказал в программе Судьба человека с Борисом Корчевниковым.

"Зулейха открывает глаза" стал очень резонансным проектом, о нем много спорили. Как живется актеру, исполнителю одной из главных ролей Евгению Морозову в атмосфере такого внимания? Об этом сам артист рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".По словам Морозова, ему нравится внимание к фильму и его персоне. Актер признался, что писем с критикой он не получал, в отличие от его коллеги Чулпан Хаматовой."Мое уважение к ней еще до знакомства было безмерным, я всегда восторгался ею. Поэтому, мне кажется, мы в какие-то моменты ничего не играли, если рассматривать любовь так, как мы на нее смотрели – как очень чувственное, уважительное желание касаться души другого человека", – рассказал Морозов.Примечательно, что актер сначала вообще не хотел сниматься в сериале – он не читал книгу, которая легла в основу фильма, и вообще ничего о ней не слышал. Но узнав, что режиссером выступает Егор Анашкин, а играть надо будет вместе с Хаматовой, Морозов сразу изменил свое мнение.Морозову часто доводится играть настоящих героев: снайпер в военной драме Сергея Урсуляка "Жизнь и судьба", капитан Бочкин из сериала "Невеста комдива", отец-одиночка Андрей из фильма "Изморозь". По мнению артиста, он в чем-то похож на своего героя в фильме о Зулейхе."В каком-то внутреннем одиночестве. В поиске себя как мужчины. В поиске понимания, что такое ответственность", – отметил он.Игнатову найти себя помогла Зулейха, а Евгению – актриса Маруся Зыкова. Они познакомились на съемках второго сезона сериала "Лондонград". Сначала были просто партнерами, "но в какой-то момент начали смотреть друг на друга по-другому". Кстати, именно Маруся посоветовала Морозову не отказываться от "Зулейхи".В самом начале совместной жизни Морозова с Марусей их отношения подверглись тяжелому испытанию: во время отдыха в Таиланде актер неудачно нырнул и повредил шею. Местные врачи ничего серьезного не нашли, а через месяц в Москве выяснилось, что у Евгения сломан позвоночник. После операции он долго восстанавливался, сначала в больнице учился заново двигать руками и ногами, потом продолжал реабилитацию дома. Он переживал, потому что не мог обеспечивать новую семью, стал иждивенцем; хандрил. Но Маруся выдержала и помогла ему справиться с трудностями.Почему Евгений Морозов никогда не рассказывал о своем первом браке? Как снимали откровенную любовную сцену Игнатова и Зулейхи? Как "закрутилось" у Евгения и Маруси в Англии? Что потрясло их обоих во время первого знакомства Морозова с дочерью Зыковой Миррой? Куда Морозов поехал после больницы "искать себя" и что было в 11 письмах, которые написала ему тогда Маруся? Ответы – в "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым".