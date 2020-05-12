Федеральная резервная система спустя более чем месяц после анонса начнет покупать соответствующие требованиям фонды корпоративных облигаций, торгуемые на бирже. К такой мере американский регулятор прибегнет впервые.

С 12 мая Федеральная резервная система спустя более чем месяц после анонса начнет покупать соответствующие требованиям фонды корпоративных облигаций, торгуемые на бирже. К такой мере американский регулятор прибегнет впервые.11 мая нью-йоркское отделение ФРС объявило об официальном запуске своего механизма поддержки вторичного рынка корпоративного кредитования. Оно будет покупать ETF, которые владеют как инвестиционным, так и высокодоходным долгами и следуют за динамикой рынка корпоративных облигаций.В конце марта ФРС объявила о резком расширении своего инструментария борьбы с кризисом. Регулятор обязался покупать ETF и корпоративные долги непосредственно на вторичном рынке, а также развернуть отдельный механизм для покупки долгов непосредственно у эмитентов по всей корпоративной Америке.Позже Федрезерв расширил перечень потенциальных активов, объявив в апреле, что увеличит их совокупный объем с $200 миллиардов до $750 миллиардов и добавит в список активов, которые он будет покупать, ETF с "мусорными" облигациями.Этот шаг шокировал инвесторов, однако и обнадежил их. Обещание Федрезерва помогло более-менее стабилизировать рынок, открыв более рискованным заемщикам доступ к новому финансированию."Большая доля покупок ETF будет приходиться на ETF, основной инвестиционной целью которых являются американские корпоративные облигации инвестиционного класса. Оставшаяся часть придется на ETF, основной инвестиционной целью которых являются американские высокодоходные корпоративные облигации", — говорится в заявлении ФРС. Кроме того, регулятор сообщил, что покупка приемлемых корпоративных облигаций на вторичном рынке и непосредственно у эмитентов начнется "в ближайшем будущем".