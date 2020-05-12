Президент Украинской ассоциации футбола и член исполкома УЕФА Андрей Павелко подозревается Международным футбольным союзом и Союзом европейских футбольных ассоциаций в коррупции.

Президент Украинской ассоциации футбола и член исполкома УЕФА Андрей Павелко подозревается Международным футбольным союзом и Союзом европейских футбольных ассоциаций в коррупции.Как сообщает AP, в 2017 году украинской ассоциации были переведены 4,5 миллиона евро на строительство академии, но деньги так и не были реализованы. Вскоре УАФ также получила еще четыре миллиона евро в качестве долга. Однако Павелко назвал эти деньги доходом с телеправ.Со стороны следователей УЕФА к украинскому функционеру возникли вопросы, и он посредством переписки пытался объяснить сложившуюся ситуацию. Удалось ли ему убедить представителей европейской организации, остается неизвестным, однако куда делись деньги пока все равно остается непонятным.Усугубляет ситуацию и то, что еще в 2018 году против Павелко были возбуждены уголовные дела сразу и прокуратурой, и полицией, и Национальным антикоррупционном бюро, которые обвинили его в злоупотреблении властью и незаконном обогащении.