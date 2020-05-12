Немецкий пилот команды Ferrari, четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель покинет конюшню по завершении текущего сезона. Стороны не смогли договориться о новом контракте.

Немецкий пилот команды Ferrari, четырехкратный чемпион "Формулы-1" Себастьян Феттель покинет "конюшню" по завершении текущего сезона. Стороны не смогли договориться о новом контракте.Сезон 2020 станет для 32-летнего немца последним в красном комбинезоне "Скудерии", о чем сообщает официальный сайт команды. Где именно Феттель собирается продолжать свою гоночную карьеру пока остается неизвестным. Пресса уже сватает его в Renault, из которого собирается уйти Даниэль Риккардо, и McLaren.Напомним, что накануне руководство Ferrari предложило Себастьяну новый контракт на один год с трехкратным понижением ежегодной зарплаты. Феттель возмутился предложенным условиям и отказался ставить подпись под новым договором.Позже боссы "жеребцов из Маринелло" пошли на новый шаг, предложив контракт на два года минимум при тех же финансовых условиях. Но гонщик все также не оценил стараний своих начальников и, как видно, намерен покинуть "конюшню".За Ferrari Феттель выступает с 2015 года.