Футбольные клубы английской премьер-лиги понесут финансовые потери в связи с пандемией коронавируса. Команды высшего дивизиона английского футбола будут вынуждены вернуть от 300 до 350 миллионов фунтов телевещателям.

Футбольные клубы английской премьер-лиги понесут финансовые потери в связи с пандемией коронавируса. Команды высшего дивизиона английского футбола будут вынуждены вернуть от 300 до 350 миллионов фунтов телевещателям, даже если он будет доигран.Ситуация с эпидемиологической обстановкой, из-за которой в чемпионате Англии наступила вынужденная пауза, привела к тому, что клубы стали невольными нарушителями контракта с телевещателями на показ игр. Как сообщает Газета.Ru, речь идет о несоблюдении установленных сроков трансляций матчей АПЛ.Ситуация для клубов английской премьер-лиги может усугубиться. Они понесут еще большие потери в случае, если сезон завершится досрочно. При таком раскладе они должны будут вернуть телевещателям порядка 800 миллионов фунтов.Впрочем, такой вариант маловероятен. Накануне британские власти одобрили возобновление футбольного чемпионата Англии во всех лигах после первого июня. Правительство Великобритании планирует постепенно снимать ограничительные меры и разрешать проведение спортивных мероприятий. Правда пока без зрителей.