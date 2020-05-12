Британские власти дали разрешение возобновить чемпионат Англии по футболу во всех лигах после 1 июня. Футбольный сезон в Англии был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

Британские власти дали разрешение возобновить чемпионат Англии по футболу во всех лигах после 1 июня. Футбольный сезон в Англии был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.Правительством Великобритании подготовлен проект по постепенному выходу из ограничительных мероприятий. Он предусматривает разрешение проведения спортивных мероприятий, Однако все они должны пройти без зрителей, сообщает РИА Новости.Клубы английской премьер-лиги сыграли по 28-29 матчей из 38. Лидирует "Ливерпуль", опережающий "Манчестер Сити" на 15 очков.