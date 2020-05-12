Британские власти дали разрешение возобновить чемпионат Англии по футболу во всех лигах после 1 июня. Футбольный сезон в Англии был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.
Британские власти дали разрешение возобновить чемпионат Англии по футболу во всех лигах после 1 июня. Футбольный сезон в Англии был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.
Правительством Великобритании подготовлен проект по постепенному выходу из ограничительных мероприятий. Он предусматривает разрешение проведения спортивных мероприятий, Однако все они должны пройти без зрителей, сообщает РИА Новости.
Клубы английской премьер-лиги сыграли по 28-29 матчей из 38. Лидирует "Ливерпуль", опережающий "Манчестер Сити" на 15 очков.