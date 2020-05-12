По информации китайского статбюро, индекс цен производителей в стране в апреле упал на 3,1% в годовом исчислении, что оказалось самым быстрым снижением за последние 4 года. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали снижения на 2,6%. В марте снижение составило лишь 1,5%.

По информации китайского Национального бюро статистики, индекс цен производителей (PPI) в стране в апреле упал на 3,1% в годовом исчислении, что оказалось самым быстрым снижением за последние 4 года. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали снижения на 2,6%. В марте снижение составило лишь 1,5%.Столь резкий спад Нацбюро объясняет пандемией и спадом на международных рынках сырьевых товаров, особенно нефти. Все это, как пояснили в ведомстве, привело к снижению цен китайских производителей.Между тем, данные, опубликованные 11 мая, показали, что китайский экспорт в апреле неожиданно вырос на 3,5%, хотя аналитики, опрошенные Reuters, ожидали продолжения мартовского тренда (тогда показатель упал на 6,6%) и снижения на 15,7%.Однако ситуация с импортом в апреле усугубилась: падение в годовом разрезе, по данным китайской таможни, составило 14,2%. В марте показатель снизился на 0,9%. Сальдо торгового баланса Китая в апреле составило $45,34 миллиарда.