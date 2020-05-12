Инфляция в КНР ушла от пиковых значений: если в марте темпы роста потребительских цен составляли 4,4%, то в апреле уже 3,3%.

Индекс потребительских цен в Китае, объединяющий цены на продукты питания, товары повседневного спроса и услуги, вырос в апреле на 3,3%. Это, как отмечает Национальное бюро статистики КНР, значительно ниже роста, наблюдаемого во время пика вспышки коронавируса в стране.В январе инфляция в КНР достигла восьмилетнего максимума, составив в годовом исчислении 5,4%. В первую очередь на столь резкий скачок повлиял дефицит свинины. В феврале показатель оставался на высоком уровне – 5,2%, в марте уже снизился до 4,3%.Между тем, наблюдается серьезное расхождение по инфляции в городах и в сельской местности: в первом случае CPI составил 3%, во втором – 4%. Продовольственные товары в апреле подорожали на 14,8%, непродовольственные – на 0,4%. Рост цен на потребительские товары составил 4,7%, а на услуги – 0,9%.Темпы роста цен на мясо по прежнему остаются головокружительными: в целом эта продукция в апреле подорожала на 66,7%. При этом свинина прибавила в цене 96,9%. Зато в том, что касается свежих фруктов и овощей, начинает работать сезонный фактор: первые в годовом выражении подешевели на 10,5%, вторые – на 3,7%. Кроме того, подешевели яйца – на 2,7%.Рост цен на услуги здравоохранения в апреле в годовом выражении составил 2,2%, а на образование и культурно-развлекательные мероприятия — 2% и 0,1% соответственно. Транспортные услуги и связь подешевели на 4,9%. Цены на жилье в апреле снизились на 0,3%.