Итальянские футбольные клубы готовятся к возобновлению сезона. 18 мая команды Серии А смогут приступить к групповым тренировкам.

Итальянские футбольные клубы готовятся к возобновлению сезона. 18 мая команды Серии А смогут приступить к групповым тренировкам.Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца и министр спорта Винченцо Спадафора выступили с совместным заявлением, на котором разрешили футболистам приступить к групповым тренировкам 18 мая, сообщает ТАСС. Ранее футболисты могли поддерживать форму, тренируясь самостоятельно.Чемпионат Италии по футболу был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Клубам Серии А осталось провести по 12-13 встреч.